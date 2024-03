OM ‍: De la déprime à l’excitation, les Marseillais hallucinent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Grâce à la dynamique amenée par l’entraîneur Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille s’est offert une fin de saison particulièrement intéressante. Le club phocéen était pourtant loin d’imaginer un scénario aussi favorable il y a encore quelques semaines.

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus. Vainqueurs contre le FC Nantes (2-0) dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1, les Marseillais ont enregistré leur cinquième victoire en autant de matchs toutes compétitions confondues avec Jean-Louis Gasset. Le nouvel entraîneur du club phocéen a totalement métamorphosé son équipe bien partie pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa, et surtout relancée dans la course aux places européennes en championnat.

🗣 Stéphane Guy : "C'est une fin de saison hyper excitante pour l'OM" #RMClive pic.twitter.com/ITAutlS4Na — After Foot RMC (@AfterRMC) March 10, 2024

Un sacré revirement de situation souligné par le journaliste Stéphane Guy qui voit les supporters olympiens passer de la détresse à l’excitation en l’espace de quelques semaines. « Il y a un mois, qui aurait pu imaginer que l'OM allait jouer une place en Ligue des Champions ? Pas moi en tout cas. Moi ça me semblait inimaginable, a reconnu l’ancien commentateur de Canal+. Ce qui est génial, c'est que les supporters marseillais, qui avaient tourné le dos à la saison, et qui étaient déjà passés à la suivante comme Luis Enrique, ont des émotions extraordinaires. »

L'OM à fond sur deux tableaux

« Ils ont vécu une soirée européenne extraordinaire jeudi (4-0 contre Villarreal). Et là il y a un programme dantesque pour l'OM en championnat. Je regardais la liste des matchs, il y a Rennes, le PSG, Lille, Nice, Toulouse, Lens et Reims. C'est génial. C'est une fin de saison hyper excitante, s’est emballé Stéphane Guy, qui conseille aux Marseillais de jouer les deux compétitions à fond. Pour l’instant ils jouent les deux et c’est peut-être la Ligue Europa qui les a justement maintenus en vie. » De nouveau enthousiastes, les fidèles du Vélodrome ne s'en plaindront pas.