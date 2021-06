OM : David Luiz pour 0 euro, Sampaoli a craqué

Dans : OM.

Jorge Sampaoli a proposé à l'OM de faire signer David Luiz, qui est en fin de contrat avec Arsenal. Chiche ?

La tactique de Pablo Longoria est connue. Sur le marché des transferts, le dirigeant adore multiplier les pistes et rebondir ainsi sur chaque cible pour mieux négocier, et surtout ne jamais être dos au mur. Il y a bien sûr des objectifs prioritaires, avec souvent des moyens financiers mis pour rafler la mise. Mais cela n’empêche pas le président de l’OM de tenter sa chance dans des dossiers qui semblaient il y a encore peu de temps impossibles à envisager. L’arrivée de Jorge Sampaoli a visiblement fait tourner le Mistral, et après la rumeur Philippe Coutinho, c’est David Luiz qui est désormais dans le viseur marseillais. Le défenseur central brésilien est en fin de contrat à Arsenal, qui a annoncé qu’il ne le prolongerait pas, après une saison tout de même bien difficile. Le Brésilien de 34 ans a du mal à retrouver le niveau qui lui avait permis de se faire remarquer sous le maillot de Chelsea, et bien évidemment du PSG pendant deux ans.

Flamengo et le Benfica sur le coup

L’international brésilien se cherche un nouveau point de chute, avec son passeport portugais, il envisage de signer encore un dernier contrat en Europe avant de rentrer au pays. Selon l’entourage de Jorge Sampaoli, l’entraineur argentin apprécie son profil, mêlant expérience, qualité technique et grinta, et rêverait de cet énorme coup. Le comptable de l’OM risque de moins apprécier cette piste, même s’il viendrait gratuitement. En effet, David Luiz entend bien profiter de ce statut de joueur sans contrat pour se trouver un point de chute avec un salaire proche des 5 ME par an, et une prime à la signature digne de ce nom. Seule bonne nouvelle pour l’OM, l’ancien du PSG n’a pour le moment aucune touche sérieuse, si ce n’est avec Flamengo, qui rêve de le faire revenir dès cet été. Le Benfica Lisbonne, l’un de ses anciens clubs, s’est aussi renseigné à son sujet, sans aller plus loin. Une preuve que la concurrence n’est pour le moment pas trop féroce, et qui explique aussi pourquoi la piste menant à David Luiz a été proposée par le clan Jorge Sampaoli.