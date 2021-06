OM : Sampaoli le veut, Coutinho est chaud

Dans : OM.

La rumeur a de quoi enflammer les supporters marseillais : Jorge Sampaoli aimerait faire venir Philippe Coutinho à l’OM.

La presse espagnole a lâché une véritable bombe dans la journée de mercredi en dévoilant l’intérêt de Jorge Sampaoli pour Philippe Coutinho, que le FC Barcelone souhaite vendre cet été afin d’alléger sa masse salariale. Plombé par plusieurs blessures après un début de saison prometteur, l’international brésilien est un joueur exceptionnel lorsqu’il est à 100 % et visiblement, Jorge Sampaoli aimerait tenter le pari. L’information se confirme ce jeudi puisque selon Todo Fichajes, l’OM explore bel et bien la piste de Philippe Coutinho en prenant des renseignements sur l’état physique du joueur ainsi que sur les conditions économiques de son éventuelle arrivée.

« Les négociations ont commencé » entre les différentes parties concernées selon le média, qui informe néanmoins qu’un accord sera long à se dessiner au vu de la complexité de ce dossier. Actuellement au Brésil pour finir de soigner sa blessure, Philippe Coutinho a été informé de l’intérêt de l’Olympique de Marseille. A première vue, un défi en France n’avait rien de sexy pour l’ancienne star de Liverpool, actuellement au FC Barcelone. Mais la présence du charismatique et volcanique Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM pourrait bien changer la donne. En effet, comme cela a été le cas pour Gerson, officiellement transféré en provenance de Flamengo pour 20 ME hors bonus, la hype Jorge Sampaoli à Marseille pourrait être déterminante et convaincre Philippe Coutinho de tenter cet audacieux pari afin de relancer sa carrière. « Le transfert n’est pas à exclure » selon le média, qui laisse énormément d’espoirs aux supporters de l’Olympique de Marseille. A ce poste de milieu offensif très technique, le cinquième de la dernière saison de Ligue 1 s’intéresse également à Thiago Almada (Vélez) ainsi qu’à Amine Adli (Toulouse).