OM : Marseille gagne de l’argent, vive le streaming

En pleine crise des droits télévisuels, le streaming est souvent associé au piratage, la hantise des clubs professionnels.

Il est toutefois possible pour les clubs de Ligue 1 de gagner de l’argent grâce au streaming. C’est ce que l’Olympique de Marseille est doucement en train de démontrer via sa chaîne Twitch. En effet, le club olympien s’est démarqué cet été en diffusant deux matchs amicaux sur la plateforme de vidéo en direct. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a cartonné. En effet, sur les 100 plus grosses audiences de Twitch en France en 2020, 98 sont liées au gaming (jeux vidéo) et les deux autres… sont les matchs amicaux diffusés par l’Olympique de Marseille. Un début de consécration pour Hugues Ouvard, le fameux « head of business » de Jacques-Henri Eyraud, en d’autres termes le directeur général du club.

« 98 audiences 100 liées au Gaming ,et 2 autres, celles de @OM_Officiel. Bravo à toutes les équipes. NB: 1. la chaîne Twitch ne coûte pas d’argent au Club, elle en rapporte, c’est important en ce moment. 2. Avoir une chaîne Twitch ne nuit pas à la performance sportive. 3. More to come. Les revenus sont intéressants. Cela permet également des activations avec des sponsors » a publié le directeur général de l’Olympique de Marseille via son compte Twitter. De toute évidence, le club phocéen continuera à se garder bien au chaud quelques matchs amicaux à diffuser sur Twitch l’été prochain. Ce qui pourrait à terme représenter un coup dur pour les chaînes classiques telles que Canal Plus ou BeInSports, qui profitent habituellement des matchs amicaux pour remplir leurs grilles estivales et réaliser de belles audiences avec les rencontres de Marseille, du PSG ou encore de Lyon.