OM : David Luiz et Marseille, l'énorme déception ?

Dans : OM.

Parmi les renforts évoqués pour l'Olympique de Marseille lors de ce marché des transferts, le nom de David Luiz a été évoqué. Cependant, cette piste a sérieusement été refroidie suite à la décision de la DNCG.

Laissé libre par Arsenal, et décidé à prolonger son séjour en Europe avant de repartir au Brésil, David Luiz était une piste sérieuse pour l’Olympique de Marseille. Car Jorge Sampaoli appréciait le profil de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, lequel du haut de ses 34 ans peut apporter son énorme expérience dans un vestiaire phocéen où il en en manque un peu. Les choses semblaient donc avancer dans le bon sens, l’entraîneur de l’OM ayant même profité d’un récent passage à Rio pour rencontrer directement celui qui est également cité du côté du Benfica pour un improbable retour dix ans après avoir quitté le club portugais pour signer à Chelsea. N’ayant pas de transfert à régler pour faire venir David Luiz, lequel avait donné le feu vert à ses agents pour négocier avec Pablo Longoria, tout semblait aller dans le bon sens.

C’était toutefois sans compter avec la DNCG, qui a décidé de geler la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Car si le défenseur argentin arrive libre à l’OM, il réclame tout de même un salaire qui est supérieur à ses coéquipiers. Et c’est là que les choses s’enveniment, car Longoria a choisi de stopper la politique des gros salaires, même s’il doit encore composer avec ceux de Steve Mandanda et Dario Benedetto, tout comme celui de Kevin Strootman, lequel est désormais prêté à Cagliari, mais avec une grosse participation financière de Marseille. Pour Jean-Claude Leblois, la décision de la DNCG marque très probablement le glas des ambitions de l’Olympique de Marseille dans le dossier David, Luiz, sauf si ce dernier décide de baisser considérablement ses exigences. Et ce n’est a priori pas le cas, le défenseur ayant des offres supérieures à celle transmise par l’OM.