OM ‍: David Friio à l’OL, les Marseillais sous le choc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A peine parti de l'OM, David Friio est annoncé en négociations très avancées avec l'Olympique Lyonnais. Un enchainement qui a le don de surprendre et de déplaire du côté de Marseille.

L’enchainement est trop parfait pour ne pas être louche aux yeux des fans de l’OM. Parti de Marseille d’un commun accord ce jeudi après-midi, David Friio a dans la foulée été annoncé tout proche de l’OL. Ce ne peut pas être une opportunité à la minute que John Textor a saisi, et le dirigeant qui était encore à Marseille, discutait forcément de son rebond à Lyon depuis quelques temps. Le propriétaire américain de l’OL avait en effet déjà travaillé sur cette piste pour mettre sur pied un organigramme qui prend forme. L’accord serait proche même si pour le moment, rien n’est encore officiellement ficelé. Selon L’Equipe, Lyon a surtout sagement attendu son départ de l’OM pour se lancer dans les négociations officielles, mais tout était déjà bien avancé. Le futur patron sportif au quotidien à Lyon arrive donc avec une belle expérience en Ligue 1, même si la direction marseillaise a beaucoup souffert ces dernières semaines.

Friio libre, L'OL n'attendait que ça

Néanmoins, ce trajet entre les deux Olympiques en quelques heures a eu le don d’agacer à Marseille, où on estime que David Friio est allé un peu vite en besogne. Si aller de l’OM à l’OL est déjà assez mal vu, le faire aussi rapidement est déplaisant en Provence. « Des opportunités ? Ou plutôt des traitres. Quand tu es censé, ne serait-ce que faire ton métier pour lequel tu es payé, tu ne négocies pas ton nouveau poste/salaire/stratégie sportive pendant des semaines avec un rival sportif et financier de ton employeur. Les matchs et les joueurs ne sont que le prolongement que des stratégies sportives, philosophiques et économiques inculquées par les dirigeants », déplore ainsi le compte suiveur de l’OM Droit au But. Même si les changements de clubs des dirigeants entre équipes de Ligue 1 sont plus rares, l’OL version Textor continue en tout cas de puiser au sein de la formation marseillaise pour son équipe dirigeante, après la venue de Matthieu Louis-Jean et de plusieurs recruteurs passés par le club phocéen.