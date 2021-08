OM : Daniel Wass à Marseille, double coup de théâtre

Dans : OM.

L’OM aimerait conclure son mercato estival avec deux renforts au poste de latéral droit : Pol Lirola et Daniel Wass.

Les deux joueurs sont ciblés par Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, mais les négociations trainent en longueur. Après avoir frappé fort en recrutant huit joueurs, le président de l’Olympique de Marseille temporise et aimerait vendre avant de recruter le latéral de la Fiorentina et le couteau suisse de Valence. Cela ne l’empêche pas de continuer à négocier et selon les informations de Las Provincias, les efforts de Pablo Longoria sont en passe de payer dans le dossier Daniel Wass. En effet, le média affirme que le FC Valence aurait considérablement revu ses exigences financières à la baisse et ne réclame plus que 2 millions d’euros pour vendre l’international danois, en fin de contrat dans un an.

Valence baisse son prix, Wass envisage de rester

Cette nouvelle avait de quoi réjouir les supporters de l’Olympique de Marseille, d’autant que jusqu’à maintenant, Daniel Wass semblait réellement prêt à tout pour rejoindre la Provence. Il semblerait toutefois que ce ne soit plus totalement le cas. Et pour cause, le média espagnol affirme à la surprise générale que Daniel Wass n’est plus certain de rien et qu’après avoir repris l’entrainement sous les ordres de Pepe Bordalas, il ne verrait plus forcément d’un mauvais œil de rester une ultime saison au FC Valence. Un coup de théâtre qui va réjouir l’entraîneur espagnol, qui souhaite de son côté garder Daniel Wass dans son effectif. Mais les dirigeants de Valence ne l’entendront certainement pas de cette oreille, car leur intérêt est bien sûr de vendre Daniel Wass pour 2 millions d’euros, plutôt que de le voir filer libre à l’issue de la saison. Tout reste donc à faire dans ce dossier à rebondissement qui n’a peut-être pas encore livré toutes ses surprises…