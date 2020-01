OM : Daniel Sturridge, la folle rumeur du mercato

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille suit de près les performances de Daniel Sturridge. L’ancien de Liverpool retrouve une très belle forme à l’occasion de son passage dans le championnat turc.

Champion d’Europe avec Liverpool la saison passée, Daniel Sturridge avait disparu des radars. A la fin de son contrat, l’attaquant anglais avait rejoint Trabzonspor pour 0 euro. Une belle prime à la signature et un contrat luxueux avaient convaincu le joueur de 30 ans formé à Manchester City de s’engager dans le championnat turc. Ses débuts ont été très difficiles avec différentes blessures, mais ces dernières semaines, Sturridge a enfin trouvé la mire, inscrivant quatre buts en six matchs avec le club de Trabzon. Selon le Daily Mail, son retour en forme a mis en appétit deux clubs pour ce mois de janvier.

Il s’agit d’Aston Villa, qui peut lui donner une chance de retrouver la Premier League, lui le natif de Birmingham. Et de l’OM, qui chercherait selon le journal anglais à faire un joli coup en relançant l’ancien Red. Un recrutement qui parait tout de même extrêmement ambitieux à la vue des finances marseillaises. Car si le montant du transfert estimé, 11 ME, n’est pas totalement insurmontable, c’est le salaire de Sturridge qui risque de mettre les dirigeants phocéens KO. L’Anglais émarge à 4 ME net par an et hors prime en Turquie, ce qui, sauf départ de Kevin Strootman, risquerait de mettre l’OM, suivi par l’UEFA pour ses finances, dans le rouge vif.