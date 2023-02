OM : Daniel Riolo révèle la boulette de Tudor face à Mbappé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a subi la loi du PSG (0-3) et de son attaquant star Kylian Mbappé, intenable et auteur d’un doublé.

Il y a dix jours, l’Olympique de Marseille avait fait la leçon au Paris Saint-Germain en Coupe de France et s’était logiquement imposé 2-1. Une rencontre durant laquelle les hommes d’Igor Tudor avaient étouffé les Parisiens, sans jamais craindre les contre-attaques d’un PSG orphelin de Kylian Mbappé et qui manquait par conséquent de profondeur. Le retour de l’international français pour ce match de championnat a tout changé, y compris dans la tête d’Igor Tudor, qui s’est totalement adapté à la présence du champion du monde français dans le couloir gauche de l’attaque parisienne. Et pour cause, Igor Tudor a placé son joueur le plus rapide (Nuno Tavares) face à Kylian Mbappé et donc sur son mauvais pied, une erreur fatale aux yeux de Daniel Riolo. Sans condamner l’entraîneur croate de l’OM -loin de là-, le journaliste de RMC a simplement regretté que Tudor se soit trop adapté à la présence de Kylian Mbappé.

Riolo regrette que Tudor se soit adapté à Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« L'OM est actuellement deuxième de la Ligue 1 et leur entraîneur, Tudor, tire le meilleur parti de cette équipe qui nous offre à chaque match un spectacle de qualité. Cependant, ce soir, ils ont pris une véritable claque face à une équipe du PSG au top, qui a utilisé un schéma tactique parfaitement adapté pour affronter l’OM » a analysé Daniel Riolo avant de poursuivre. « Une fois que l'on accepte le fait que l'équipe ait pris une claque ce soir, il n'est pas facile de se relever, mais cela ne remet rien en cause. Ils ont le droit de perdre un match. Cependant, il est important de discuter des choix de Tudor. Il a bouleversé son équipe en faisant un changement clair en positionnant Tavares côté droit, et le message qui en découle est "nous avons peur de Mbappé". Tout le monde pensait que Tudor ne changerait rien et jouerait comme d'habitude, mais il a choisi de faire différemment » a jugé le journaliste, pour qui Igor Tudor aurait dû aligner une équipe habituelle avec Clauss à droite et Tavares à gauche, plutôt que de s’adapter au PSG et à sa star Kylian Mbappé. Cela n’aurait probablement pas changé grand-chose quoi qu’il arrive au vu du match XXL de l’international tricolore de Paris dimanche soir au Vélodrome.