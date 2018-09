OM : Daniel Riolo rêve d'un duo aligné par l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé sur l'Olympique de Marseille après la victoire à Monaco (3-2), Daniel Riolo attend avec impatience l'alignement du duo Strootman-Luiz Gustavo dans l'entrejeu.

Avant la trêve internationale, le club phocéen a marqué les esprits en allant s'imposer à Louis-II contre une équipe de Monaco en rodage, un an après la rouste d'août 2017 (1-6). Preuve qu'entre ces deux matchs-là, le Marseille de Rudi Garcia a progressé, grâce notamment à un joli parcours eu Europa League la saison dernière. Mais concernant l'avenir, l'OM va probablement encore avancer, avec un nouveau milieu de terrain. Puisqu'après le très bon départ de Kevin Strootman aux côtés de Sanson, l'association avec Luiz Gustavo, placé en défense centrale dimanche, est grandement attendue, et notamment par Daniel Riolo.

« Strootman et Gustavo ? Moi, j’ai envie de voir les deux alignés au milieu. Ce sont deux gauchers, alors, est-ce qu’ils vont être complémentaires ? Mais si tu as deux mecs comme ça au milieu... Strootman vient d’arriver, on a déjà l’impression qu’il est là depuis longtemps. Il doit avoir deux ou trois séances d’entraînement, et tu vois quand même que c’est un joueur au-dessus. Quand il fait deux pas, tu as l’impression que c’est dix pas d’un autre joueur. Il est facile, entraînant, il va de l’avant, dans le sens du jeu, ne regarde pas en arrière. J’ai vraiment envie de voir ce que peut donner ce milieu avec Gustavo », a avancé, sur RMC, le journaliste, conscient que le football moderne se joue avant tout dans l'entrejeu. Si l'OM veut retrouver la Ligue des Champions, la paire Strootman-Luiz Gustavo devra donc réaliser de très grandes prestations.