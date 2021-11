Attention l'OM, Yoann Riou tire le signal d'alarme !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avec un match en moins, l'Olympique de Marseille est revenu à la hauteur de Nice sur le podium de la Ligue 1. Mais l'équipe de Jorge Sampaoli n'emballe plus grand monde.

L’OM s’est imposé dimanche dans un Vélodrome à huis clos face à Troyes, mais c’est peu dire que l’on a ronflé devant la télévision. Alors oui l’ESTAC n’a pas non plus offert une opposition flamboyante, mais on est tout de même loin d’avoir vu l’Olympique de Marseille qui faisait le bonheur des diffuseurs de la Ligue 1 et de ses supporters. Jamais avare lorsqu’il s’agit de s’enthousiasmer, Yoann Riou semblait au bord de la déprime après le court, mais important succès de la formation de Jorge Sampaoli. Pour le journaliste de la chaîne L’Equipe, la flamme qui semblait habiter le club phocéen n’existe déjà plus et sa déception est à la hauteur du plaisir qu’il avait eu à voir l’OM en début de saison. Le constat est dur, mais Yoann Riou l’assume.

Marseille l'emballait, l'OM l'ennuie, Yoann Riou est désolé

« J’avais eu la chance d’être au Vélodrome pour OM-Lens, et même si Marseille avait perdu, c’était un match fantastique. Il y avait eu du jeu, de la vie, de la folie avec deux équipes ultras offensives. Et même dans ses défauts, il y avait quelque chose du côté de l’OM. Mais là c’est apathique, il n’y a pas de folie, pas de créativité, ça joue au pousse-ballon, il n’y a pas d’autre mot. Il n’y a pas un joueur qui fait autre chose que ce que son poste lui demande. Alors il y a Payet heureusement, mais pour une aussi grosse équipe de ce championnat de Ligue 1 je ne vois pas de tactique, je ne vois pas où Sampaoli veut en venir. On sait ce que l’Olympique de Marseille a fait en début de saison, c’était un peu l’anarchie, mais moi je préférais ça. Là c’est rien à signaler et c’est terrible », constate le journaliste, qui se demande où est passé l'Olympique de Marseille qui avait emballé les téléspectateurs pendant plusieurs semaines.