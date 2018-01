OM : Daniel Bravo ne mise pas sa paie sur l'OM contre l'OL et Monaco

Dans : OM, OL, Monaco, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 à mi-saison, l’Olympique de Marseille s’est lancé dans une course au podium qui s’annonce passionnante.

Ce n’était pourtant pas gagné en début d’exercice, lorsque le club phocéen enchaînait les mauvais résultats et provoquait la colère de ses supporters. Depuis, l’entraîneur Rudi Garcia a trouvé la bonne formule grâce à un 4-2-3-1 plus équilibré. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Daniel Bravo, persuadé que l’OM ne fait pas le poids face à l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, ses concurrents directs au classement.

« Qui finira deuxième ? Je donne un tout petit avantage à Monaco qui n'a plus la Coupe d'Europe, à la différence de Lyon, a pronostiqué le consultant interrogé par Le Parisien. Selon leur résultat face à Villarreal, les Lyonnais peuvent être handicapés en championnat par leur parcours en Ligue Europa. Il n'est jamais facile de jouer le jeudi et d'enchaîner trois jours après. (...) A Marseille, Rudi Garcia fait du super boulot, mais ils ne se mêleront pas à la lutte car ils sont trop irréguliers dans la maîtrise des matchs. » L’OM prouvera peut-être le contraire dès ce samedi (17h) à Rennes.