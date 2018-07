OM : D'une pierre deux coups, Marseille a une idée pour se payer Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Considérée comme imminente depuis plus d'un mois, l’arrivée de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille n’est toujours pas officielle.

Et pour l’instant, personne ne sait vraiment ce qui bloque dans ce feuilleton « original », comme disait si bien Andoni Zubizarreta lors de la présentation à la presse de Duje Caleta-Car. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur cet épineux dossier. « Sur le cas Balotelli, quelque chose clocherait apparemment au niveau de Mino Raiola » selon le quotidien régional, qui évoque également les négociations entre l’OM et Nice.

Le club marseillais a l'envie de se le payer, et peut y mettre les moyens. Le transfert de Caleta-Car en provenance du RB Salzbourg le prouve. Mais le président Jacques-Henri Eyraud souhaite faire baisser le prix de Mario Balotelli en incluant un (ou plusieurs) joueurs sur lesquels Garcia ne compte plus, dans la transaction. « Pour débloquer le verrou, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud aurait en tout cas proposé plusieurs de ses éléments de retour de prêt dans la balance : Rémy Cabella (Saint-Étienne), Saïf Khaoui (Troyes), Tomas Hubocan (Trabzonspor) et Doria (Matalyaspor). Pas tous ensemble, évidemment » explique La Provence. En réalité, seul Rémy Cabella intéresserait Patrick Vieira. Cela pourra-t-il aider tout le monde à trouver un accord ? Difficile de le dire, tant ce dossier paraît complexe…