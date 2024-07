OM ‍: Crystal Palace surenchérit pour Sarr ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un accord est proche d’être trouvé entre l’OM et Crystal Palace pour le transfert d’Ismaïla Sarr, lequel n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison à venir.

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Watford, Ismaïla Sarr est tout proche de la sortie. L’international sénégalais a de fortes chances de retrouver la Premier League puisque Crystal Palace en a fait l’une de ses cibles prioritaires. Mardi, Foot Mercato révélait qu’un accord avait été trouvé entre les Eagles et Ismaïla Sarr et que Crystal Palace devait maintenant s’entendre avec l’OM sur le montant du transfert de l’ancien attaquant du FC Metz. Selon le journaliste Sébastien Vidal, les positions des deux clubs se sont nettement rapprochées au cours des dernières heures.

En effet, Crystal Palace a envoyé une dernière offre à hauteur de 15,5 millions d’euros hors bonus à l’état-major olympien pour son n°23. Une proposition qui pourrait faire mouche puisque Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ne comptent plus sur l’international sénégalais. L’OM souhaite bien sûr en tirer le meilleur prix mais à se montrer trop gourmand, Crystal Palace pourrait se vexer et se retirer du dossier, raison pour laquelle il est fort probable que la proposition à 15,5 millions d’euros du club anglais soit acceptée. Selon le journaliste, Ismaïla Sarr est de son côté d’accord avec Crystal Palace pour un contrat de quatre ans plus une année en option. Ce transfert sera le bienvenu du côté de Marseille, afin de récupérer des liquidités dans le but de finaliser les dossiers Eddie Nketiah ou encore Valentin Carboni.