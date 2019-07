OM : Courtisé au mercato, ce soldat va rendre fier les supporters

Dans : OM, Mercato.

Adulé depuis son premier jour à Marseille, Hiroki Sakai a depuis toujours un comportement irréprochable sur et en dehors des terrains.

S’il n’est pas le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille, son sens du sacrifice et ses efforts incessants font de lui le numéro 1 dans les cœurs. Résultat, le Japonais ne cache pas le plaisir qu’il a d’évoluer à l’OM, pour qui il était venu sans indemnité de transfert. Et il est visiblement prêt à d’autres sacrifices pour rester. En effet, la presse anglaise évoquait un intérêt récent de Tottenham, qui pensait à lui pour le poste de doublure dans le couloir droit, notamment en cas de départ de Kieran Trippier, visé par le Bayern Munich dernièrement.

Son temps de jeu serait limité chez les Spurs, mais l’idée de rejoindre un club aussi ambitieux, finaliste en titre de la Ligue des Champions, et avec forcément un salaire plus conséquent qu’à l’OM, aurait de quoi tenter de nombreux joueurs. Pas Sakai selon La Provence, qui affirme que le joueur se plait à Marseille et n’a aucune envie de partir malgré les sollicitations qui ne devrait pas aller beaucoup plus loin. A moins que l’OM reçoive une offre concrète et difficilement refusable pour le Japonais, qui possède encore deux ans de contrat.