OM : Coup de tonnerre avec Faouzi Ghoulam !

Dans : OM.

Pour Faouzi Ghoulam, deux choix semblaient s'offrir lors de ce mercato. Reste à Naples ou rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais tout a changé d'un seul coup juste avant le mercato.

Il y a une semaine, le quotidien La Repubblica annonçait l’imminence d’un accord entre Naples et l’Olympique de Marseille concernant Faouzi Ghoulam, le défenseur algérien semblant proche de rejoindre le club phocéen. Mais depuis, il se dit que le joueur veut tenter de convaincre Gennaro Gattuso, successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Napoli, et que son départ va se décider dans les prochains jours après la reprise de l'entraînement. Mais ce dimanche, nouveau coup de théâtre dans le dossier Faouzi Ghoulam, et encore une fois cela éloigne l’ancien stéphanois de l’OM.

L'Inter ou l'OM au menu de Ghoulam

Car le quotidien sportif Tuttosport annonce que ces dernières heures l’Inter et Antonio Conte souhaitent échanger l’ailier international italien Matteo Politano contre Faouzi Ghoulam. Le technicien des Nerazzurri souhaite renforcer son secteur défensif, et c’est dans ce sens qu’il veut proposer ce deal incluant le joueur algérien de Naples. A priori Gennarro Gattuso n’aurait pas dit non à cette opération au mercato d’hiver, et Faouzi Ghoulam serait également du même avis. Autrement dit, les chances de voir le défenseur rejoindre l’Olympique de Marseille semblent désormais très faibles, même s’il ne faut jurer de rien avant l’ouverture du mercato. Pour Faouzi Ghoulam, quitter Naples pour rejoindre l'Inter Milan serait évidemment un beau challenge.