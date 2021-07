OM : Coup de tonnerre dans l'opération Almada !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille semblait être proche d'un accord avec le club argentin de Vélez, mais ce dimanche la presse sud-américaine affirme que le dossier s'est subitement refermé.

Depuis plusieurs jours, la tendance semblait bonne concernant la possible signature de Thiago Almada à l’Olympique de Marseille, même si Pablo Longoria avait avoué que c’était un dossier qui coûtait cher. L’OM et le club argentin de Vélez négociaient sur la manière de financer ce transfert, mais ce dimanche Tyc Sports annonce que finalement les deux clubs ont stoppé les négociations, le prix de Thiago Almada n’étant pas vraiment à la hauteur de la capacité de financement de Marseille lors de ce mercato. En effet, le média sportif argentin dévoile qu'une clause libératoire de 25 millions d’euros existe dans le contrat du milieu de terrain.

Face à cette situation de blocage, Pablo Longoria n’a pas eu d’autre choix que de prévenir ses homologues argentins que l’Olympique de Marseille se retirait de l’opération et mettait un terme aux négociation pour Thiago Almada. Le patron de l'OM a cependant d'autres dossiers sur le feu, et Jorge Sampaoli aura probablement le numéro 10 qu'il souhaite d'ici la fin du mercato, même si l'entraîneur argentin convoitait vraiment Almada. Si Longoria a fait quelques miracles depuis le début du marché des transferts, il ne peut toutefois pas fabriquer des billets de banque, et Frank McCourt n'autorisera pas le nouvel homme fort de Marseille à déroger aux règles qu'ils se sont fixés lors de ce mercato.