OM : Contre Bilbao, une interdiction pour les fans de… Bordeaux !

Dans : OM, Bordeaux, Coupe d'Europe, Europa League.

Pour la venue de l’Athletic Bilbao ce jeudi (21h05), seuls 28 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Une affluence décevante pour un huitième de finale aller de l’Europa League.

Difficile de deviner l’explication, mais force est de constater que cette compétition européenne n’intéresse pas vraiment le public marseillais. Et pour ne rien arranger à l’affluence du jour, les supporters espagnols ont été interdits de déplacement. En cause, les débordements entre les fans de Bilbao et ceux de l’OM lorsque les deux clubs s’étaient affrontés en seizièmes de la C3 en février 2016.

Et dans la mesure où des supporters de Bordeaux, alliés avec les Basques, avaient participé à ce climat de tension, les autorités ont également interdit la présence de Girondins près du stade olympien. « Dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des trois clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du jeudi 8 mars 2018 à 21 h 00 au stade Orange Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes », peut-on lire dans l'arrêté de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur prêt à envisager tous les scénarios possibles.