OM : Collomb et l'OL ont gagné, les supporters resteront à Marseille

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est sans ses supporters que l’Olympique de Marseille affrontera Lyon au Groupama Stadium.

En effet, une interdiction de déplacement des supporters phocéens devrait être officiellement annoncée dans les prochaines heures. Une décision que regrette le président olympien Jacques-Henri Eyraud, lequel a tout tenté pour que les supporters de l’OM aient le droit de se déplacer au Groupama Stadium, selon La Provence. « Il a fallu que l'OM insiste hier matin auprès du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur (dont Gérard Collomb, ancien édile lyonnais, est le premier de cordée), de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, de la Ligue de football professionnel et de l'OL pour provoquer une conférence téléphonique » explique le quotidien, qui précise qu’aucune réunion de sécurité n’avait encore eu lieu autour de ce match alors que cela se déroule d’habitude 3 semaines avant chaque rencontre.

« Le club olympien, qui a finalement tout mis en oeuvre pour dialoguer, a fait valoir sa position, regrettant qu'il n'y ait pas eu de réunion préparatoire et déplorant le timing et l'absence de décision, à seulement six jours du match. Après les débordements observés en marge de la finale de Ligue Europa dans cette enceinte, les supporters de l'OM ne seront pas les bienvenus à Lyon » regrette le quotidien pro-OM. C’est donc seuls contre tous que les hommes de Rudi Garcia devront batailler pour ramener quelque chose de Lyon dimanche soir. Avant le match, 3 points séparent les deux formations…