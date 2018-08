OM : Clinton Njie file au Sporting pour un prêt à 1ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré l'échec dans le dossier Mario Balotelli, l'Olympique de Marseille a tout de même accepté de prêter un de ses joueurs offensifs. En effet, A Bola annonce ce mardi midi que Clinton Njie va débarquer dans les prochaines heures au Sporting Portugal comme cela avait déjà été évoqué ce week-end.

De son côté, RMC précise que le club portugais versera 1ME à l'OM pour ce prêt de l'ancien lyonnais, aucune option d'achat ne figurant dans le contrat signé entre les deux clubs. De plus, le Sporting prendra à son compte la totalité du salaire de l'attaquant international camerounais, lequel est lié jusqu'en juin 2020 avec l'Olympique de Marseille. Après la Ligue 1 et la Premier League, Clinton Njie va désormais découvrir le championnat du Portugal au sein d'un des clubs les plus prestigieux du pays. A lui de démontrer que sa carrière n'est pas en train doucement mais surement de devenir compliquée, alors qu'il était considéré comme un futur prodige lorsqu'il s'est révélé à l'OL.