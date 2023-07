OM ‍: Clauss ne sera pas viré par Marseille

Dans : OM.

Positionné dans un rôle de piston avec Igor Tudor, Jonathan Clauss a démontré toute sa palette offensive mais également ses lacunes défensives. Pourtant, le défenseur est enthousiaste à l'idée de travailler sous les ordres de Marcelino.

Joueur essentiel du fameux 3-4-1-2 de Franck Haise au RC Lens, Jonathan Clauss n'a pas connu la même réussite dans un poste similaire à l'OM. Malgré 13 passes décisives délivrées, le défenseur français n'est plus aussi solide en défense que durant son passage chez les Sang et Or. Clauss est même parfois désigné comme maillon faible de la formation olympienne. Mais, avec l'arrivée de Marcelino à l'OM, l'international français (6 sélections) aura l'opportunité de retrouver un poste plus porté sur la défense. Le technicien espagnol est un adepte du 4-4-2 à plat. Une formation rarement appréciée par les joueurs mais diablement efficace. Selon les informations de La Provence, ce nouveau rôle plaît particulièrement bien à Jonathan Clauss.

Clauss plus bas sur le terrain, il adore

Habitué à évoluer plus haut sur le terrain, que ce soit depuis ses débuts à l'OM ou à Lens, Clauss va devoir redescendre pour occuper un rôle de défenseur droit et non d'un piston offensif. Sous les ordres de Marcelino, le Français sera contraint grandement s'adapter et prouver à l'ancien coach de Valence qu'il possède les qualités pour évoluer à ce nouveau poste. Néanmoins, le média phocéen affirme que Jonathan Clauss est bien enthousiaste à l'idée de ce schéma à quatre défenseurs. Le joueur de 30 ans va être oblié de travailler sur ses faiblesses afin de postuler une place de titulaire, car Marcelino et l'OM ne comptent pas traîner en route la saison prochaine. Jonathan Clauss a, lui, l'objectif de retourner en sélection pour pourquoi pas être appelé par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2024. Cela passera par ses performances en club, dans un nouveau rôle, avec un nouveau système et la philosophie d'un autre entraîneur.