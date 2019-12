OM : Clause ou pas, il supplie l'OM de l'acheter au mercato

Dans : OM.

Parmi les trouvailles de l’été à Marseille, Alvaro Gonzalez est l’une des bonnes pioches. Le défenseur central a été prêté par Villarreal avec option d’achat, et il fait déjà preuve d’une solidité et d’un enthousiasme qui séduit à l’OM.

Régulièrement, son transfert définitif est annoncé, mais rien n’est officiel. Pourtant, la clause semble largement remplie, puisqu’elle correspondait à quelques matchs officiels de disputés. Pour l’Espagnol qui a enchainé les rencontres cet automne, c’est donc normalement dans la poche. Même si en conférence de presse, le défenseur de l’OM a reconnu qu’il ne comprenait pas forcément toutes les spécificités du marché des transferts, et attendait donc sagement que le club provençal entame les démarches pour finaliser son arrivée.



« Je veux que l'OM m'achète ! Il y a une possibilité d'achat mais je préfère que ce soit le club qui en parle. Il faut que je continue d'enchaîner les bons matches pour qu'au final l'OM m'achète. J'espère que ce sera officiel le plus tôt possible parce que je vais rester ici quatre ans, enfin cette années plus trois autres. Quand j'ai été prêté avec option d'achat, il y avait quelques clauses qui devaient s'accomplir. Mais j'étais tellement content de venir que je n'ai pas trop fait attention à ces clauses. Je crois que c'est quelque chose comme cinq matches joués. Je les ai déjà joués. Le club veut que je reste et moi aussi je veux rester. Cela va rendre le choses plus facile », a livré un Alvaro Gonzalez qui est en tout cas bien clair sur ses intentions de rester à l’OM. Cela tombe bien, avec une option d’achat annoncée à un montant supérieur à 4 ME, Marseille ne serait probablement pas perdant en le recrutant définitivement.