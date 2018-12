OM : Cette stat prouve que Marseille est le cancre du foot français

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Quelques mois seulement après sa défaite en finale de la dernière Europa League contre l'Atletico Madrid (0-3), l'Olympique de Marseille a battu des records... dans le mauvais sens du terme. En se faisant humilier par l'Apollon Limassol dans un Vélodrome creux (1-3), lors d'un match terminé à 9 contre 11, le club phocéen a une nouvelle fois fait honte au football français sur la scène européenne cette saison.

Puisqu'en terminant son parcours avec un seul point en six journées, à la dernière place du Groupe H, la troupe de Rudi Garcia a réalisé le pire bilan bleu-blanc-rouge de l'histoire de la C3. Vu que Bordeaux, éliminé avec trois points en 2013, et Rennes, sorti avec deux unités en 2011, ont fait mieux. Une campagne continentale aussi honteuse que celle de 2013, où l'OM avait quitté la phase de groupes de la Ligue des Champions avec un zéro pointé, mais face à des adversaires bien plus coriaces (Arsenal, Dortmund, Naples) que cette année (Limassol, Lazio, Francfort)... Ce qui fait tâche dans l'histoire du seul club français vainqueur de la C1.