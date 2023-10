Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille stagne au classement de Ligue 1, puisque au lendemain de sa défaite à Monaco le club phocéen occupe la 8e place. Pour cela, l'OM compte sur le vrai Aubameyang.

Sept matchs de Ligue 1, zéro but marqué et zéro passe décisive. Pour Pierre-Emerick Aubameyang le bilan a le mérite d’être clair et nul. Même si l’attaquant gabonais a brillé sur la scène européenne avec l’OM, il est évident qu’il est très loin d’avoir remplacé Alexis Sanchez en matière d’efficacité. Pourtant, lorsque Pablo Longoria a officialisé la signature d’Aubameyang, nombreux ont été ceux qui se sont enthousiasmés, estimant que l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal, pour ne citer que ces clubs, valait bien l’international chilien reparti à l’Inter Milan.

Cependant, pour l’instant, il faut bien admettre que le joueur de 34 ans ne brille pas particulièrement, courant toujours après son premier but en Ligue 1. Plutôt transparent face à l’AS Monaco, Pierre-Emerick Aubameyang sait bien que le doute s’installe le concernant, mais il promet des jours meilleurs.

Aubameyang muet en Ligue 1, l'OM s'impatiente

Face aux médias, le natif de Laval a voulu rassurer les supporters de l’Olympique de Marseille en tentant de calmer l’agacement qui grimpe autour de son cas. « On est dans un gros club, on se doit, comme je l’ai dit déjà depuis le début de la saison, de gagner des matchs. En tout cas, en termes de groupe, nous, on doit rester solides, dans la tête. Comme je l’ai dit, je pense qu’on a vu des gens qui se sont battus. Il faut encore faire quelques réglages, mais je suis sûr qu’on va réussir à changer ça. Sincèrement, me concernant, forcément, il y a un peu de frustration. Après, je pense qu’avec mon expérience, je sais que quand le premier but va arriver, ça va s’enchaîner. Donc, je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien », a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang.

Des promesses qu'il faudra concrétiser d'abord en Europa League, jeudi face à Brighton, mais surtout dimanche prochain (13h) lors de la réception du Havre au Vélodrome. Sur RMC, Daniel Riolo a déjà tranché dans le vif : « Je vais faire une fixette sur Aubameyang, ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait, il doit aller sur le banc. Il n’a plus de vitesse ! Il n'y a pas grand monde autour de lui, la qualité des joueurs me pose un problème. Le 4-4-2 c’était peut-être pour ça, car Aubameyang ne peut pas jouer seul devant. Il avait une charrette, c’est impressionnant. »