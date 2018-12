OM : Cette remarque blessante d'une cible du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En allant recruter Duje Caleta-Car au Red Bull Salzbourg l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est trompé de joueur !

Le défenseur croate est pour le moment très loin du niveau attendu, et ne justifie pas les 19 ME dépensés pour le faire venir. C’est également le cas, et c’est encore plus inquiétant, pour l’expérimenté Kevin Strootman, qui ne parvient pas à réguler le milieu de terrain. Impossible de refaire le monde, mais ces faillites sur le marché des transferts coûtent cher, financièrement et sportivement, à l’OM cette saison. D’autant plus qu’un joueur avait éclaboussé la confrontation d’Europa League face à Salzbourg la saison dernière : Diadié Samassékou. Resté en Autriche malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, le milieu de terrain malien de 22 ans continue sur sa lancée. Au point d’intéresser à nouveau le club provençal dans les prochaines semaines ? Difficile à dire mais le joueur formé au Real de Bamako est persuadé d’avoir le niveau pour…

« Est-ce que je suis toujours intéressé par l’OM ? Bien sûr, c’est une très grande équipe en France et en Europe. Quand je vois les performances de l’OM en ce moment je me dis que j’aurais ma place », a livré un Diadié Samassékou qui fait preuve d’une grosse confiance en lui. L’été dernier, Salzbourg demandait 18 ME pour libérer son milieu de terrain. Difficile de voir l’OM miser aussi gros, alors que la priorité sera de faire venir un attaquant…