OM : Cette recrue bat un record mondial, Garcia craque totalement

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté par l’Olympique de Marseille pour 12ME bonus compris cet été en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic ne s’est pas encore imposé au sein de l’attaque phocéenne. Mais l’international serbe est en progrès, comme le montre son match courageux à Nice, où il s’est beaucoup dépensé sur le front de l’attaque et aurait pu être décisif avec plus de justesse dans les trente derniers mètres. Après la victoire de son équipe sur la Côte d’Azur, Rudi Garcia a félicité son ailier gauche, estimant avec un brin d’exagération qu’il avait carrément battu un record mondial contre Nice.

« Je crois que Radonjic a dû battre le record de kilomètres parcourus et d’accélérations dans un match du monde entier dans l’histoire du football (rires) ! Il a été fantastique à ce niveau-là, même si offensivement il perd en lucidité. Il y a encore beaucoup de travail avec lui. Mais il ne faut pas oublier que j’avais Clinton Njie, Lucas Ocampos et Florian Thauvin à la maison et qu’on a réussi à marquer » s’est félicité l’entraîneur marseillais, qui avait été très critique à l’égard de Nemanja Radonjic depuis le début de la saison, notamment après le déplacement des Olympiens à Limassol en Ligue Europa, avant la trêve internationale. Espérons pour le Serbe que sa saison soit désormais totalement lancée…