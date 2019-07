OM : Cette piste italienne prend de l'ampleur au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

20 mois. Cela fait désormais 20 mois que l’Olympique de Marseille a perdu Patrice Evra et ne compte ainsi qu’un seul défenseur gauche de métier et ayant un minimum d’expérience au sein de son effectif avec le seul Jordan Amavi. Cet été plus que jamais, le club phocéen est bien décidé à mettre un terme à cette anomalie. Et si la piste Stanley Nsoki a été creusée, le Parisien semble un peu trop cher pour Marseille. Raison pour laquelle L’Equipe dévoilait il y a plusieurs semaines que le directeur sportif Andoni Zubizarreta s’intéressait à Riza Durmisi.

International danois évoluant à la Lazio, le joueur figure bien sur les tablettes de l’OM selon Il Messaggero. Pour la publication italienne, Marseille est même la piste privilégiée du joueur de 25 ans, également courtisé par les Turcs de Besiktas. Par ailleurs, la Lazio Rome serait prête à négocier un prêt payant avec option d’achat pour le défenseur recruté 8 ME la saison dernière au Bétis Séville. Une forme de deal qui colle parfaitement avec les difficultés financières du moment à l’Olympique de Marseille. Qui pourrait enfin tenir un concurrent digne de ce nom à Jordan Amavi. Bien que dans l'effectif actuel, deux jeunes joueurs pointent le bout de leur nez : Christopher Rocchia et Niels Nkounkou.