OM : Cette erreur XXL a été fatale, Dugarry accuse

Au club depuis deux ans et demi, Frank McCourt n’a pas été radin à l’Olympique de Marseille. Comme promis, l’homme d’affaires américain a injecté plus de 200 ME. Malheureusement pour les dirigeants et les supporters, tout cet argent n’a pas permis au club d’atteindre ses objectifs, à savoir le podium et ainsi retrouver la Ligue des Champions. Un gros bug que Christophe Dugarry a tenté d’expliquer sur l’antenne de RMC. Et si les mercatos ont évidemment été ratés dans leur globalité, c’est surtout le fait de surpayer des joueurs moyens qui a été fatale à Marseille selon l’animateur de Team Duga.

Trop de joueurs moyens surpayés selon Dugarry

« Le plus gros échec retentissant depuis que les Américains sont là, ce sont les mercatos ratés les uns après les autres. Rater des mercatos cela peut arriver, ce n'est pas très grave, mais le problème, ce sont les sommes très importantes qui ont été investies et les salaires énormes qu'ils ont donnés. On a eu le sentiment qu'ils ont été obligés de surpayer des joueurs pour les faire venir car ils sont arrivés à coup d'annonce avec la Ligue des Champions » a regretté Christophe Dugarry, avant d’ajouter que Jacques-Henri Eyraud s’était également trompé en confiant les pleins pouvoirs à Rudi Garcia. Un coach qui n’est désormais plus là, contrairement aux joueurs qu’il a imposé au mercato (Rami, Strootman).