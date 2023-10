OM ‍: Cet ancien vire Gattuso pour prendre sa place

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a concédé une nouvelle défaite ce samedi soir en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso auront montré trop de fébrilité défensive en Principauté.

Gennaro Gattuso a manqué ses grands débuts avec l'OM samedi soir à Monaco. Malgré du mieux vu dans les attitudes, les carences défensives étaient trop nombreuses pour espérer repartir de Principauté avec un résultat positif. L'entraineur italien a encore pas mal de travail avant de redresser la barre. Heureusement pour lui, les rencontres vont s'enchainer. Mais attention néanmoins à ne pas trop multiplier les accrocs. En tout cas, du monde est présent pour reprendre les rênes de l'OM si jamais l'aventure de Gattuso sur la Canebière devait s'arrêter plus tôt que prévu. Ce n'est pas Brandao qui dira le contraire.

Brandao et son rêve d'OM

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, le Brésilien, qui s'était déjà manifesté lors du départ de Marcelino, a en effet de nouveau soumis sa candidature à l'OM. « Ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’avait pas, il y a 10 ans. Redonner aussi aux supporters la fierté de l’équipe, la joie, l’émotion de remporter un titre. Quand j’étais joueur à l’Olympique de Marseille, je ne me souciais pas seulement de marquer des buts, mais de marquer les buts décisifs à chaque match de football. Mon objectif en tant qu’entraîneur sera de remporter des titres pour l’Olympique de Marseille, comme je l’ai fait lorsque j’étais joueur. bien sûr. Je me prépare depuis des années. J’ai passé 15 ans en Europe en tant que footballeur, 7 ans en France. Je maîtrise la langue, j’aime la France, les supporters de l’équipe. J’ai toujours été très bien reçu par tout le monde. De plus, je serai avec ma famille, qui est ma force, ma base. Alors, je suis plus que prêt (...) Je redonnerai de la joie et de la confiance à l’équipe. Ce sera un travail difficile, mais je sais que j’en ai le potentiel. (...) Je suis la personne qui manque à votre équipe ! Vous pouvez me faire confiance, car je suis sûr que l’Olympique de Marseille remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe », s'est notamment enflammé Brandao, qui possède apparement ses diplômes d'entraineur et qui se sent prêt pour relever un challenge comme celui de l'OM. Reste à savoir si Pablo Longoria répondra à cet appel. Rien n'est moins sûr !