OM ‍: Ces infos révèlent ce que sera le mercato

Les contours du mercato hivernal commencent à se faire connaître avec un départ et deux arrivées d'envisagées pour changer le visage de l'OM.

L’Olympique de Marseille a frappé fort cet été en renouvelant en grande partie un effectif qui n’avait pas tenu ses promesses la saison précédente. Des joueurs sont arrivés à tous les postes, pour compléter l’effectif ou renforcer une équipe désormais dirigée par Roberto De Zerbi. Forcément, après les trois premiers mois de compétition, des enseignements sont à tirer et il y a un besoin qui a été clairement identifié par la direction olympienne. Si faire venir Adrien Rabiot en joker a permis d’étoffer le milieu de terrain, c’est le manque de choix avec des joueurs de forte valeur au poste de latéral qui a dérangé l’OM. Un problème qui sera résolu en priorité cet hiver, annonce La Tribune Olympienne, pour qui un achat dans ce secteur de jeu est clairement la priorité des priorités. Voilà qui explique aussi les rumeurs de ces derniers jours sur des intérêts à ces postes, comme l’international nigérian Bright Oyasi-Samuel.

Un loft à vider de deux éléments

Dans l’autre sens, un petit ménage sera aussi effectué. Et selon la source marseillaise, deux joueurs sont invités à se trouver rapidement un nouveau club s’ils ne veulent pas passer la saison à suivre les matchs depuis les tribunes. Il s’agit sans surprise de Chancel Mbemba, qui a repris l’entrainement collectif mais est toujours en très grand froid avec le club marseillais. A six mois de la fin son contrat, le Congolais sera toutefois très difficile à bouger, même si l’OM est prêt à renoncer à une indemnité de transfert si cela lui permet de limiter les dépenses avec son salaire.

L’autre joueur invité à partir est Emran Soglo. A 19 ans, l’ancien grand espoir parti très jeune à Chelsea a signé à Marseille en 2022, mais ne semble pas faire partie des plans. Pourtant, il convainc en Angleterre où il est international U20. Le fait qu’il ne souhaite pas prolonger son contrat rend quasiment impossible toute amélioration dans sa relation avec l’OM, et Pablo Longoria va tout faire pour le pousser dehors cet hiver. L’été dernier, il avait eu plusieurs touches en Italie et aux Pays-Bas sans parvenir à trouver un nouveau club. Un an après ses débuts cinglants en Ligue 1 avec notamment un but face à Metz, Emran Soglo est invité à partir au plus vite s’il ne veut pas perdre une année complète.

Il ne fait pas bon être dans le loft de l’OM, et deux joueurs vont certainement vivre un mois de janvier compliqué s’ils décident de rester coûte que coûte au bout de leur contrat.