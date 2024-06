OM ‍: Ces deux dossiers qui désespèrent Longoria

Dans : OM.

L'OM a besoin de continuer à réaliser de belles ventes pour pouvoir recruter et satisfaire Roberto De Zerbi. Deux dossiers freinent toutefois Pablo Longoria.

Très actif en ce début de mercato, Pablo Longoria a tout déclenché une fois que l’entraineur a été trouvé. Roberto De Zerbi devrait tout de même se voir offrir un bel effectif malgré l’absence de Coupe d’Europe et des finances en berne. L’une des clés d’un mercato réussi, c’est aussi la capacité à vendre. Jusqu’à présent, Pablo Longoria avait surtout dépensé sur le dos de l'OM, mais le fait de parvenir à trouver des accords pour laisser partir des joueurs comme Ndiaye et Vitinha contre des indemnités plus que correctes, ouvre des portes. Voir Mbemba et Veretout prendre la direction du Golfe est aussi une perspective alléchante en terme de revenus financiers. Mais le président de l’OM préférerait plutôt se défaire de deux joueurs à gros salaire et qui n’ont pas donné satisfaction.

Une solution pour économiser sur les salaires

Ce dimanche, La Provence explique ainsi que deux joueurs sont poussés dehors, mais qu’ils ne risquent pas de partir faute d’offre. C’est le cas de Geoffrey Kondogbia et Ismaila Sarr, qui ont déçu la saison dernière, et possèdent en plus des gros salaires. L’ancienne pépite du FC Séville n’a pas répondu aux attentes mais ne fait plus rêver grand monde, et c’est aussi le cas de l’ailier sénégalais que Longoria pensait pouvoir renvoyer en Angleterre sans trop de difficultés. Pour le moment, les départs de ces deux joueurs sont au point mort, et même un prêt n’est pas à exclure pour économiser sur les salaires, et tant pis pour la valeur marchande qui risque de s’en ressentir.

Mais ces derniers temps, le président espagnol de l’OM a réalisé quelques miracles avec des indésirables, comme Strootman, Malinovskyi et Vitinha, ce qui lui a permis de démontrer que parfois, à Marseille, le bonheur est dans le prêt.