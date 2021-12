OM : Ces cinq joueurs pourraient quitter Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, le mercato risque d’être mouvementé à l’Olympique de Marseille, où cinq joueurs sont susceptibles de partir.

Deuxième de Ligue 1 avec un match de moins au compteur, l’OM réalise une première partie de saison satisfaisante sur le plan comptable. Si dans le jeu, beaucoup de choses sont encore perfectibles, l’équipe de Jorge Sampaoli a le mérite d’engranger les points, ce qui n’est pas le cas de tous ses concurrents. Mais l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille pourrait voir son effectif bouleversé lors du prochain mercato hivernal. Et pour cause, dans un édito publié en ce milieu de semaine, Le Phocéen dresse la liste des joueurs susceptibles de quitter l’OM au mois de janvier. Le média marseillais estime que cinq joueurs sont candidats à un départ pour des raisons différentes. Le premier d’entre eux se nomme Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain et qui refuse pour l’instant de prolonger.

Kamara et Caleta-Car, dossiers épineux

« Un vrai dilemme avec, d'un côté, la nécessité de le vendre cet hiver pour récupérer une poignée de millions (et une économie de salaire), et de l'autre la certitude d'affaiblir une équipe engagée dans une course vitale au podium » analyse Le Phocéen au sujet du milieu défensif de l’Olympique de Marseille. La situation est à peine différente pour Duje Caleta-Car, également titulaire et dont la vente affaiblira l’équipe de Jorge Sampaoli. La différence avec le Croate, c’est que son contrat court jusqu’en juin 2023. « Avec une année et demi de contrat, le Croate pourrait valoir à l'OM un chèque d'au moins une dizaine de millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable. Évidemment, Duje est aujourd'hui un vrai pion de l'équipe avec son retour en grâce, mais le club semble toujours décidé à le vendre » analyse le média marseillais.

Les trois autres joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille sont dans des situations bien différentes puisqu’au contraire de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car, il ne s’agit pas de titulaires aux yeux de Jorge Sampaoli. C’est notamment le cas de Steve Mandanda, qui a perdu sa place au profit de Pau Lopez et qui pourrait être tenté de faire ses valises afin de retrouver du temps de jeu et possiblement une place dans le groupe de la France en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Jordan Amavi est également devenu un pestiféré aux yeux de Jorge Sampaoli, qui a pourtant validé sa prolongation il y a quelques mois mais qui ne l’utilise quasiment jamais. Enfin, le cinquième cas est encore différent. Il concerne Luis Henrique, dont le potentiel ne fait pas de doute en interne. Mais le Brésilien de seulement 20 ans est confronté à une concurrence démentielle à son poste (Payet, Ünder, Gerson, Konrad, Harit) et pourrait donc être prêté sans option d’achat si une bonne opportunité se présente au mois de janvier.