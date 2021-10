OM : Cengiz Ünder chauffe le Vélodrome avant le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suspendu contre Lorient, Cengiz Ünder était présent au Vélodrome et a pu une nouvelle fois constater l’ambiance volcanique qui y régnait.

Pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui a eu la chance de faire trembler les filets de l’Orange Vélodrome à deux reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, il est clair que la ferveur des supporters phocéens est un atout de poids avant le choc face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 dimanche soir. Dans une interview accordée à l’UEFA, l’une des recrues phares de l’été de l’OM a ainsi brossé les supporters de Marseille dans le sens du poil, les considérant comme les plus chauds d’Europe. Un joli hommage de la part de Cengiz Ünder, qui ne laissera pas insensible les supporters olympiens.

🇫🇷 C'est très agréable d'être au Vélodrome avec nos fans! 💙



🇹🇷Taraftarımızla Velodrome’da olmak çok güzel. pic.twitter.com/xlkGsgQvtP — Cengiz Ünder (@cengizunder) August 29, 2021

« J'ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s'agit. Vous pouvez voir l'excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C'est l'une des choses qui m'a le plus touché. J'ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d'Europe. Cela me rend fier » a avoué Cengiz Ünder, qui a par ailleurs reconnu que cette ferveur unique en France avait largement pesé dans son choix de signer à l’Olympique de Marseille cet été alors que celui qui portait alors les couleurs de l’AS Roma était courtisé un peu partout à travers l’Europe.

Les supporters ont pesé dans son choix de signer à l'OM

« Après ma première conversation avec le président, j'ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m'a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. Les vidéos ont eu une grande influence sur moi. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content d'être ici, de jouer devant ces supporters. Je suis à la fois excité et heureux. Et le motive dès qu'il foule la pelouse du Vélodrome. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l'ambiance. On a l'impression qu'ils jouent à vos côtés » a lancé Cengiz Ünder, qui a hâte de découvrir le Vélodrome un soir de Classico face au PSG. Ce sera dimanche soir mais avant cela, l’OM devra faire le job en Ligue Europa sur la pelouse de la Lazio Rome. Dans une ambiance beaucoup plus calme puisque moins de 5.000 spectateurs sont attendus pour ce match…