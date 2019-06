OM : Ce spécialiste l'assure, les offres vont tomber pour Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Spécialiste du marché des transferts et passionné en particulier par l’Olympique de Marseille, Mohamed Bouhafsi n’a pas grand chose à annoncer à ses suiveurs à l’accent provençal.

L’OM n’avance pas, et ne parvient pas non plus à vendre. A ce niveau, le départ de Florian Thauvin pourrait aider à remplir les caisses, d’autant que l’international français avait annoncé qu’il ne resterait pas sans Ligue des Champions au bout. Pour le moment, c’est le silence radio, mais cela pourrait ne pas durer selon le spécialiste de RMC.

« Il est le joueur le plus important et le meilleur joueur de l'OM, avec des statistiques incroyables sur les deux ou trois dernières saisons. Il est sur la short-list de nombreux grands clubs, en Italie, Espagne et Angleterre. Quand le marché va bouger, je pense qu'il bougera pour Thauvin, un joueur excellent qui est bien sûr international français. Nous ne devons pas oublier que les clubs anglais reviendront de congés au début de la semaine et que le marché va s'enflammer. Habituellement, ce sont eux qui fixent le rythme du mercato. André-Villas Boas veut garder Thauvin, mais il a une valeur intéressante sur le marché. Nous verrons ce qu'il arrivera, il est très attaché à Marseille », a prévenu Mohamed Bouhafsi sur Get French Football News. Un réveil au mercato, voilà ce dont l’OM aurait bien besoin dans les prochains jours.