OM : Ce rêve à 35 ME de Marseille brisé en plein mercato

Afin de renflouer ses caisses au mercato, l’Olympique de Marseille a vendu Lucas Ocampos au FC Séville pour 15 ME. Mais à moins d’un improbable retournement de situation, le club provençal devrait effectuer au minimum une seconde grosse vente d’ici la fin du mercato. Le nom de Florian Thauvin est régulièrement évoqué mais du côté de l’état-major marseillais, on table plutôt sur un départ de Morgan Sanson. Le président Jacques-Henri Eyraud a fixé à 35 ME le tarif de l’ancien Montpelliérain. Mais après quelques agitations anglaises, c’est le calme plat autour du milieu relayeur de l’OM.

35 ME pour Sanson, un prix trop élevé ?

La raison est très simple selon l’agent de joueurs Stéphane Canard. Pour lui, Marseille a surévalué Morgan Sanson sur le marché des transferts. « Déjà, le prix d'un joueur est avant tout défini par les offres dont il fait l'objet. Mais, si l'OM demande cette somme, c'est aussi par rapport à ses besoins financiers et aux évaluations qui sont faites sur le marché avec des joueurs au profil similaire. On va dire que c'est une première cote en attendant qu'un club accepte tout ou partie de cette valeur. Si la question est de savoir si Morgan vaut vraiment 35 ME, je pense que c'est effectivement un peu surévalué. D'autant qu'il sort, à mon avis, d'une saison assez moyenne » a-t-il expliqué au Phocéen. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud est prêt à revoir ses prétentions à la baisse dans ce dossier…