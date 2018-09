OM : Ce qu’a dit Rivère à Eyraud après l’échec Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Visé ostensiblement par l’Olympique de Marseille, qui l’avait même fait venir au centre d’entrainement pendant la reprise pour tenter de démêler cette histoire, Mario Balotelli a finalement décidé de continuer avec Nice. Très loin de sa forme optimale, l’Italien ne laisse pour le moment pas trop de regrets aux dirigeants olympiens, même si un « Super Mario » en pleine possession de ses moyens physique demeure un buteur de premier plan. En attendant, c’est l’OGC Nice qui se frotte les mains, sans en rajouter trop non plus. Dans un entretien à Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère a expliqué qu’il avait été d’une transparence absolue dans cette affaire, et a même appelé son homologue marseillais pour le lui certifier.

« J’ai de bons rapports avec Jacques-Henri Eyraud. Et très sincèrement, il n’y a pas de guerre entre Nice et Marseille. L’épisode Balotelli ne laissera pas de trace. Ça fait partie de la vie des clubs de football. Les relations sont bonnes entre les deux clubs. J’ai rappelé Jacques-Henri Eyraud le lendemain de ma communication sur le 1,5ME (différence entre le prix demandé par Nice et la somme proposée par l’OM, ndlr) pour lui dire que c’est la réalité. L’histoire est terminée », a assuré le président de Nice, dont ce n’est à priori clairement pas la gourmandise qui a empêché l’OM de faire signer Mario Balotelli.