OM ‍: Ce joueur que De Zerbi veut absolument énerver

Mécontent des prestations d'Ismaël Koné depuis son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi essaye de secouer son joueur pour le pousser à faire mieux. Quitte à aller loin.

Le 3 juillet 2024, l'Olympique de Marseille ouvrait officiellement son mercato estival en annonçant l'arrivée du grand espoir canadien, Ismaël Koné. Recruté en provenance de Watford pour 12 millions d'euros, le milieu de terrain de 22 ans avait très rapidement conquis ses coéquipiers et les supporters après un match amical face à Sunderland. Mais une blessure à la cheville survenue une semaine avant le coup d'envoi de la Ligue 1 l'a freiné dans sa progression. De retour un mois plus tard, il n'est pas encore parvenu à faire son trou dans la formation de Roberto De Zerbi et est passé derrière Bilal Nadir dans la hiérarchie des milieux de terrain. Une sacrée claque pour une telle recrue. Le technicien italien, mécontent des prestations d'Ismaël Koné, n'a pas hésité à le piquer au vif en public pour le pousser à montrer une meilleure implication dans le groupe marseillais.

« A ce niveau, le potentiel ne sert à rien »

« Ismaël Koné doit avoir un déclic en termes de mentalité pour aller plus loin, sinon à ce niveau le potentiel ne sert à rien. Il fait partie de ces joueurs qui sont complètement différents le dimanche, en match, par rapport à ce qu'ils font à l'entrainement », explique Roberto De Zerbi, incisif envers son joueur. Selon La Provence, l'entraineur de l'OM est particulièrement remonté contre son investissement au club. Hormis une bonne heure de jeu face à Nantes, il enchaine les désillusions. Sa nonchalance lui vaut d'ailleurs des remarques au centre d'entrainement. Désorienté par son replacement plus haut sur le terrain, Ismaël Koné n'y arrive pas. Habitué à évoluer devant la défense, avec du temps devant lui pour prendre des décisions, il doit aujourd'hui apprendre à composer dans les petits espaces, beaucoup plus proche du but adverse.

Roberto De Zerbi, conscient de son potentiel qu'il estime être l'un des plus élevés de Ligue 1, veut le pousser dans ses retranchements et le forcer à faire beaucoup mieux. Le message est en tout cas passé pour expliquer le recul de Koné dans la hiérarchie. Il reste à connaitre la réponse du Canadien sur le terrain.