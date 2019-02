OM : Ce joueur est indispensable selon Riolo, et ce n'est pas Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Avec trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille respire mieux et a surtout retrouvé la 4e place.

Un regain de forme constaté depuis l’arrivée de Mario Balotelli, même si l’international italien n’est pas le seul acteur important du redressement express de l’équipe selon Daniel Riolo. En effet, le journaliste de RMC Sport a souligné sur son blog l’importance d’un joueur finalement assez peu médiatisé, mais qui a encore livré un gros match face à Amiens samedi, à savoir Morgan Sanson. Titulaire au côté de Maxime Lopez dans le nouveau 4-4-2 de Rudi Garcia, l’ancien milieu relayeur du MHSC est tout simplement indispensable à l’équilibre de l’OM selon le polémiste de l’After Foot.

« On ne peut pas analyser la remontée de Marseille sans observer que Rami, Gustavo et Payet ne sont plus là. Strootman a joué contre Dijon, mais c’est sans lui que l’OM a bien fini. Et de la même manière, comment ne pas constater que c’est avec l’activité de Maxime Lopez et surtout de Sanson que l’OM va mieux ! Sanson, c’est l’homme fort de l’OM dans cette belle période. Ce joueur n’a jamais été complètement installé comme un titulaire dans cette équipe et je me demande s’il n’aurait pas mérité bien plus d’égards. Si on regarde les derniers matches, comment envisager de le remettre sur le banc ? Et puis, il y a aussi un autre joueur dont on ne parle jamais, c’est Sakai. Et son retour a également fait beaucoup de bien à l’équipe » a confié un Daniel Riolo qui a toujours défendu Morgan Sanson, le préférant notamment à Dimitri Payet dans un rôle de n°10 la saison dernière. Reste maintenant à voir s’il conservera sa place de titulaire avec les retours de Kevin Strootman et de Luiz Gustavo…