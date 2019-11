OM : Ce joueur au potentiel XXL est catastrophique, il est dépité

Dans : OM.

Un an et demi après sa signature à l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic a inscrit son premier but en Ligue 1 dimanche soir face à Toulouse. Le Serbe peine à exploser en Provence…

Pourtant, le potentiel est là et cela ne fait absolument aucun doute selon Fabien Laurenti. Interrogé par Le Phocéen au sujet du Serbe recruté 12 ME par Marseille en 2018, l’ancien défenseur de l’OM est catégorique sur le fait que Nemanja Radonjic est un joueur au potentiel incroyable. Néanmoins, il ne comprend pas comment cet ailier gauche peut réaliser à ce point les mauvais choix en permanence. Pour lui, ce joueur qui a toutes les qualités pour devenir un titulaire en puissance à l’Olympique de Marseille est aujourd’hui catastrophique. Le constat est terrible...

« Face à Toulouse, il a été bon 20 secondes sur l’action du but, et encore le défenseur joue vraiment très mal le coup. Mais le reste du temps, il a perdu tous les ballons, il prend à chaque fois les mauvaises décisions, cela m’énerve profondément car je sens un potentiel important chez ce joueur. S’il prend conscience de ce qu’il peut apporter en jouant plus simple, il exploserait ce mec, j’en suis certain. Mais il doit être persuadé qu’il doit faire la différence tout seul en permanence donc c’est une catastrophe. Il fait constamment les mauvais choix, il est tout le temps personnel, la tête baissée. Je ne sais pas, j’ai vraiment du mal à le comprendre car je suis certain que le staff doit lui dire ce qu’il faut faire aux entraînements. C’est extrêmement dommage » a commenté le consultant, qui espère que Radonjic parviendra à élever son QI football afin d’exploser enfin à Marseille. Le Vélodrome n’attend que ça.