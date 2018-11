OM : Ce joueur a beau être critiqué, Garcia ne peut pas s'en passer

Dans : OM, Ligue 1.

De retour sur les terrains après six mois d’absence, Rolando a livré un match très correct à Amiens, dimanche en clôture de la 14e journée de L1.

Titularisé au côté d’Adil Rami et donc préféré aux jeunes Caleta-Car et Kamara, le Portugais a confirmé qu’il était un cadre important de l’équipe. Surtout, Rudi Garcia adore sa science du placement et sa force dans les duels. Après le match, l’entraîneur phocéen était donc ravi du retour du « Colosse » de Marseille. Que cela plaise ou non aux observateurs, lesquels ont parfois été très durs avec l’ancien de Porto.

« Il donne une assise défensive à l’équipe »

« Même si on n’a pas su garder notre cage inviolée, nous avons été beaucoup plus solides que lors des derniers déplacements. Le retour de Rolando n’y est pas étranger. Il a été très satisfaisant car il donne une assise défensive à l'équipe. Il est très important et il l'a prouvé. J'ai bien aimé aussi le match de Steve Mandanda qui nous fait une parade décisive à 1-2 » a confié Rudi Garcia, qui ne se privera certainement pas pour aligner une nouvelle fois Rolando contre Reims, dimanche prochain au Stade Vélodrome. Entre temps, il y aura un déplacement (sans enjeu, l’OM étant déjà éliminé) à Francfort en Ligue Europa. L’occasion peut-être pour Kamara et Caleta-Car de se relancer.