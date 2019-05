OM : Ce cadre furax rêve de la Chine, et ce n'est pas Payet

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Suite au départ de Rudi Garcia, l’Olympique de Marseille va relancer un nouveau cycle pour tenter de redynamiser son Champions Project.

Jusqu’à présent, et après trois ans de fonctionnement, le projet de Frank McCourt est considéré comme un échec cuisant. Incapable de retrouver la Ligue des Champions, le club phocéen est même tombé plus bas que prévu cette saison, en ne se qualifiant pas pour une Coupe d’Europe... Un couac qui va causer d’énormes remous dans l’effectif marseillais. Les cadres ayant failli seront notamment poussés dehors. Luiz Gustavo y compris ? Le milieu brésilien, lui, ambitionne en tout cas de faire ses valises durant le prochain mercato, comme l’avoue Florent Germain.

« Luiz Gustavo, c’est un dossier sensible pour les supporters marseillais. Il a vraiment mal vécu le fait d’être retenu parce qu’il avait une offre d’un club chinois. Selon mes infos, il a encore des envies d’ailleurs et la tendance est à un départ. Un coach qui arrive peut en faire son capitaine et lui dire je compte sur toi reste. Mais Gustavo a encore les glandes et se voit partir, il espère avoir une nouvelle offre de Chine pour un gros contrat », explique l’envoyé spécial de RMC à Marseille. À 31 ans et après un exercice très compliqué sous les ordres de Garcia, l’ancien du Bayern Munich ne laissera pas le choix à l’OM : il compte bien prendre le train financier, malgré ses deux dernières années de contrat.