OM : Ce cadre est sur le banc, la menace mercato tombe déjà

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Arrivé à la surprise générale lors de l’été 2017, Luiz Gustavo est devenu le symbole des bonnes pioches que l’Olympique de Marseille peut faire au mercato.

Certes, il a fallu mettre le prix pour aller chercher l’ancien du Bayern Munich, mais cela en valait la peine étant donné l’engagement et le niveau de performance du Brésilien. Et pourtant, après avoir été replacé en défense centrale de manière insistante par Rudi Garcia, le milieu de terrain a perdu sa place dans l’entrejeu. Au point de squatter le banc de touche, et de provoquer son départ en fin de saison, malgré ses deux années de contrat restantes ? C’est possible selon son ancien entraineur à Wolfsburg, persudé que Luiz Gustavo ne cherchera pas à insister s’il voit que c’est bouché pour lui.

« Luiz est un leader, un joueur qui a toujours été titulaire. Le banc, c’est difficile pour lui. Insupportable ? Il va se poser la question, cet été, de quitter l’OM. C’est un mec qui recherche les challenges. Il ne se repose pas sur son contrat. S’il sent que le témoin est passé aux jeunes joueurs, il ira chercher un nouveau défi ! », a prévenu Valérien Ismaël dans les colonnes de 20 Minutes. Un départ qui ne laissera pas insensible à Marseille, où le Brésilien est très apprécié dans le vestiaire et auprès des supporters.