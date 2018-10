OM : Ce buteur veut imiter Thauvin et se fixe un objectif monstrueux

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Lucas Ocampos n’est pas reparti sur les mêmes bases en 2018-2019.

Malheureusement pour l’OM, l’attaquant argentin n’a pas encore trouvé la bonne carburation puisqu’il n’a marqué que 2 buts depuis la reprise (1 en championnat et 1 en Ligue Europa). Mais dans une interview accordée à So Foot, le n°5 de Marseille n’a pas caché ses ambitions, notamment sur un plan personnel. Conscient qu’il doit se montrer plus décisif pour conserver une place dans le onze de Rudi Garcia, Lucas Ocampos a notamment confié qu’il souhaitait dépasser la barre des 20 buts cette saison, à l’image d’un Florian Thauvin la saison dernière.

Ocampos, objectif 20 buts cette saison !

« Il y a un beau projet ici à l'OM. On sort d'une super saison, mais cette année, je dois faire encore plus. Mettre 20 buts s'il le faut ! Pour moi, cette saison doit être celle de la confirmation. J'adorerais remporter un titre et aller fêter ça sur le Vieux-Port avec les supporters » a notamment confié l’Argentin, dont la grinta est appréciée par les fans olympiens malgré son manque de qualité technique à certains moments. Une chose est sûre, ce n’est pas lors de la prochaine journée de Ligue 1 que l’ex-attaquant de l’AS Monaco améliorera ses statistiques. Et pour cause, il sera suspendu pour le déplacement de l’OM à Nice. Lucas Ocampos doit le regretter puisque la saison dernière, il avait inscrit un retentissant doublé à l’Allianz Riviera.