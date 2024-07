OM ‍: Carboni et Greenwood arrivent, ce célébre journaliste italien l'annonce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après avoir annoncé mercredi la signature de Koné, puis celle de Brassier, l'Olympique de Marseille ne semble pas vouloir ralentir la cadence. Deux joueurs sont encore cités comme étant très proches de l'OM.

Pablo Longoria a mis du temps à boucler le dossier Roberto de Zerbi, mais le président du club phocéen a désormais les mains libres pour faire ce qu'il adore par-dessus tout, à savoir multiplier les opérations sur le marché des transferts. Et ce mercato estival 2024 est dopé par le fait que cette fois l'Olympique de Marseille est plutôt en réussite dans le secteur des ventes, comme le départ d'Iliman Ndiaye l'a confirmé. Maintenant que les dossiers Koné et Brassier sont réglés, l'OM est déjà passé à autre chose. Et les deux prochaines cibles de Longoria sont déjà identifiées, à en croire le célèbre journaliste italien et spécialiste du mercato, Gianluca di Marzio. Notre confrère de Sky Sports Italie révèle que le club de Frank McCourt a pris de l'avance concernant Valentin Carboni et Mason Greenwood, preuve que Marseille est déterminé à frapper vite et fort durant cet été.

Valentin #Carboni sempre più verso l'@OM_Officiel: è un obiettivo di Roberto #DeZerbi, nella giornata di oggi sono continuati i contatti con l'@Inter. I francesi sfidano la @OfficialSSLazio per #Greenwood e hanno offerto più dei biancocelesti nelle ultime ore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2024

Via les réseaux sociaux, Gianluca di Marzio a dévoilé à ses 1,8 million d'abonnés qu'effectivement cela sentait bon pour l'Olympique de Marseille au sujet du milieu offensif international de l'Inter, prêté cette saison à Monza, mais également pour la venue du très décrié attaquant anglais, Mason Greenwood. « Valentin Carboni de plus en plus proche de l’OM, c’est une cible de Roberto De Zerbi, les contacts avec l'Inter ont continué. Les Français défient la Lazio pour Greenwood et ont offert plus que les Biancocelesti ces dernières heures », précise le journaliste italien. Tout le monde le sait, Pablo Longoria a un large réseau en Italie, et le président de l'Olympique de Marseille peut d'autant plus facilement avancer dans ces deux opérations. D'autant que Longoria est clairement déterminé à donner à son nouvel entraîneur tout ce qu'il souhaite, que ce soit au niveau du staff, mais aussi pour composer son effectif. Valentin Carboni et Mason Greenwood pourraient donc rapidement rejoindre le Vélodrome.