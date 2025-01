Luiz Felipe signe lundi, l'OM lance son mercato ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Trois jours après l’ouverture du marché des transferts, l’OM s’apprête à boucler sa première arrivée. Plusieurs sources annoncent la signature imminente de Luiz Felipe. Le défenseur central italo-brésilien devrait débarquer libre après la résiliation de son contrat en Arabie Saoudite.

L’Olympique de Marseille tient sa première recrue de l’hiver. Et comme souvent avec le tandem composé du président Pablo Longoria et du futur directeur sportif Medhi Longoria, personne ne l’a vu venir. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, rapidement confirmées par L’Equipe et RMC, Luiz Felipe va bientôt signer en faveur du club phocéen. Ce défenseur central de 27 ans devrait débarquer libre ce lundi après la résiliation de son contrat à Al-Ittihad. L’Italo-Brésilien aurait prévu de s’engager pour 18 mois, jusqu’en juin 2026.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille agree deal to sign Luiz Felipe on free transfer, here we go!



Italian defender leaves the Saudi club as free agent and joins OM with immediate effect.



Luiz will travel to Marseille on Monday! pic.twitter.com/XruB1IKm57 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Plutôt méconnu dans l’Hexagone, Luiz Felipe possède déjà une certaine expérience du football européen. Le futur Marseillais a fait ses preuves sous les maillots de la Lazio et de la Salernitana en Italie, avant son passage d’une saison au Betis Séville en 2022-2023. L’Olympique de Marseille offre la possibilité à ce défenseur droitier de retrouver l’Europe. De son côté, le club phocéen répond à l’une des exigences de son entraîneur Roberto De Zerbi. Le coach italien a réclamé la signature d’au moins un défenseur central sachant que Lilian Brassier, très décevant depuis son arrivée cet été, pourrait partir dans les semaines à venir.

Luiz Felipe débarque lundi à Marseille

Une signature satisfaisante sur le plan sportif donc mais également sur le plan financier puisque l’OM, qui n’a pas prévu de gros investissements lors de ce mercato hivernal, s’offre un défenseur central à la solide expérience pour zéro euro. Un joli coup du tandem Benatia-Longoria, même s’il sera intéressant de savoir où en est Luiz Felipe sur le plan physique après un an et demi en Arabie Saoudite et alors qu’aux dernières nouvelles, il souffrait d’un pépin à la cuisse dont on ignore cependant la gravité. Reste maintenant à trouver un ou deux latéraux et le mercato hivernal sera déjà réussi pour Roberto De Zerbi, lequel réclamait principalement des renforts en défense lors de ce mois de janvier.