OM ‍: Carboni arrive, les incroyables détails du deal dévoilés

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens vont accueillir dans les prochaines heures Valentin Carboni en provenance de l'Inter.

A Marseille, Pablo Longoria est plus que jamais au travail pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. L'Italien a ciblé des postes bien précis et souhaite que son président accède à ses demandes. Un joueur lui plaisait particulièrement en Italie : Valentin Carboni. La pépite de l'Inter, prêtée la saison passée à Monza, va de nouveau partir et rejoindre la Canebière dans les prochaines heures. L'international argentin renforcera un secteur de jeu souvent friable à l'OM ces dernières saisons. Un sacré coup pour De Zerbi, même s'il ne devrait pouvoir compter sur lui qu'une saison, sauf énorme rebondissement.

Valentin Carboni, un sacré deal en perspective pour l'OM et l'Inter

Comme rappelé ces dernières heures par Calcio Mercato, l'Inter a grandement préparé ses arrières avec Valentin Carboni. En effet, les champions d'Italie ont négocié avec des termes très arrangeants. Le joueur de 19 ans va rejoindre l'Olympique de Marseille en prêt payant d'1 million d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 36 millions d'euros après avoir prolongé avec l'Inter jusqu'en... 2029 ! Mais si les Phocéens parvenaient à la lever en fin de prochain exercice, l'Inter aurait alors 10 jours pour racheter Valentin Carboni pour... 40 millions d'euros. Un sacré montage pour un joueur qui a encore tout à prouver en Europe malgré un talent indéniable. A noter qu'à l'OM, Carboni touchera un salaire d'environ 3 millions d'euros brut par saison. Son transfert sera officialisé en début de semaine prochaine au plus tard, toujours d'après Calcio Mercato. A lui de faire ses preuves pour forcer son destin et s'installer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain de Roberto De Zerbi, qui a sans doute une idée précise de ce qu'il veut faire avec Valentin Carboni.