OM : Caleta-Car gâche la fin du mercato de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé samedi à Marseille, Amine Harit n'a toujours pas signé avec l'OM et d'éventuels autres renforts sont également bloqués. Le club phocéen doit vendre, et les deux joueurs concernés, Caleta-Car et Kamara ne partiront pas facilement.

Vénéré par les supporters de l’Olympique de Marseille qui voient en lui le roi du mercato, Pablo Longoria montre quelques limites lorsqu’il s’agit de vendre des joueurs. Alors que Frank McCourt a fait de gros efforts financiers afin de permettre à Jorge Sampaoli d’avoir un effectif à même de ramener l’OM vers les sommets de la Ligue 1. Pour l’instant, Longoria frappe fort en ayant déjà fait signer neuf joueurs, et on l’a vu contre l’ASSE, certains choix sont validés, puisque ce sont trois joueurs arrivés cet été à Marseille qui ont marqué contre les Verts au Vélodrome. Cependant, pour finaliser son marché des transferts, Marseille doit vendre. Et cela est urgent puisque depuis 48 heures Amine Harit est arrivé de Schalke 04 et patiente avant l’officialisation de son prêt à l’OM.

Marseille fait attendre Amine Harit

Deux joueurs sont les plus proches de la sortie, il s’agit de Boubacar Kamara, qui est entré dans la dernière année de son contrat avec l’Olympique de Marseille, et Duje Caleta-Car. Si le premier semble être prêt à signer pour un an de plus à l’OM en échange d’une grosse augmentation de salaire, afin de ne pas partir pour 0 euro en fin de saison, l’international croate traîne lui les pieds au moment de vider son casier à la Commanderie. Alors que Wolverhampton aurait proposé 15 millions d’euros pour s’offrir le défenseur, ce dernier n’est pas très chaud pour rejoindre le club des Midlands. Duje Caleta-Car veut donc attendre le dernier moment avant de s’engager, ou pas, avec Wolverhampton, ce qui ne fait évidemment pas les affaires de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille.