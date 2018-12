OM : Ça y est, l’OM passe à l’action pour s’offrir Bounedjah !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Valère Germain et Kostas Mitroglou ne parvenant pas à s’imposer à l’OM, il est quasiment acté qu’un attaquant sera recruté par le club phocéen cet hiver durant le mercato.

Ces dernières heures, plusieurs noms ont filtré dont ceux de Michy Batshuayi ou encore de Wissam Ben Yedder. Mais la piste la plus sérieuse pourrait bien être celle de Baghdad Bounedjah, l’homme aux 28 buts en 14 matchs cette saison à Al-Sadd, au Qatar. En effet selon France Football, la direction marseillaise est passée à l’action de manière très concrète dans ce dossier.

« Selon nos informations, les dirigeants marseillais, alertés par son profil, se pencheraient déjà sur le dossier. Pour l'attirer, un transfert sec de 5 millions d'euros serait nécessaire mais un prêt serait également possible... avec une option d'achat obligatoire » explique FF. A ce tarif, l’Olympique de Marseille pourrait réaliser la très bonne affaire du mercato hivernal. A condition que l’international algérien parvienne à s’adapter au championnat de France, ce qui n’est évidemment pas une certitude à 27 ans… De son côté, le joueur a d'ores et déjà prévenu qu'il était prêt à effectuer le grand saut pour l'Europe. «Si une offre d'un club européen meilleur qu'Al Sadd me parvient alors je m'en irai, mais si c'est un club moyen qui me sollicite alors je resterai au Qatar ». Autrement dit, l'OM a toutes les cartes en main dans ce dossier...