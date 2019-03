OM : Ça peut aller vite, Marseille croit toujours au podium

Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain, attaquant de l’OM, après le match nul face à Angers (2-2) : « Il reste huit matches, ce n'est pas fini. On a encore la réception de Lyon à trois journées de la fin, donc rien n'est fini. Après, c'est sûr que ça va être compliqué. Il y a trois mois, on était en crise, on était onzièmes ou douzièmes. Aujourd'hui, on n'est pas très loin du podium. On sait que le football va vite. Il va falloir mettre cet après-midi de côté [...] et retrouver ce qui faisait notre force il y a deux semaines, repartir de l'avant. Tout le monde est en furie, on avait à coeur de gagner devant notre public. Tout le monde était en colère, le coach le premier, mais nous aussi, on sait les choses qu'on a mal fait aujourd'hui ».