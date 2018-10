OM : C'est violent, Sagnol interdit à Payet de s'en prendre à Rami

Dans : OM, Ligue 1, Europa League.

Si l'Olympique de Marseille vit un début de saison compliqué, c'est en grande partie à cause de Dimitri Payet, selon Willy Sagnol.

Auteur d'un bon départ en Ligue 1, avec une place dans le Top 5 après 10 journées suite à ses succès contre Caen (2-0) et Nice (1-0), le club phocéen est par contre au plus bas sur la scène européenne. Dernier de son groupe en Europa League, avec seulement un point pris en trois matchs, l'OM a affiché un visage pâle face à la Lazio jeudi (1-3). Malgré son statut de dernier finaliste de la C3, Marseille ne semblait pas boxer dans la même catégorie que le club italien. La faute à qui ? Au collectif dans sa globalité, mais surtout à cause de la faillite des cadres qui ont fait la force olympienne la saison dernière. À commencer par Dimitri Payet, qui malgré ses bonnes statistiques (six buts et six passes en 13 matchs), a du mal à porter son équipe, alors qu'il reste la figure de proue du Champions Project. Autant dire que Willy Sagnol ne trouve pas Payet exemplaire en ce début de saison.

« Parce qu'un joueur il marque, il fait un bon match, il fait un bon début de saison ? Payet, je suis désolé, il ne joue que dans un sens, il ne joue que quand il va vers le but adverse. Pour venir défendre, c'est autre chose... Contre la Lazio jeudi, il y a eu une action en deuxième période où il a couru après un milieu de Rome que tout le monde aurait pu rattraper. Lui, il n'a même pas voulu le rattraper... Après qu'il s'énerve face à Rami, c'est une chose. Mais avant de t'énerver sur un coéquipier, regarde le match que tu fais, regarde les matchs que tu fais. Est-ce que tu as le cul tout propre comme on dit dans le foot ? Est-ce que tu peux te permettre de pourrir les autres ou de donner ton avis ? Pas sûr... », a balancé, sur RMC, l'ancien défenseur français, qui remet donc clairement en cause le leadership et par conséquent le capitanat de Payet à l'OM.